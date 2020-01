Ces 2020, i taxi volanti di Uber e Bell a confronto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (Foto: Wired) Las Vegas (Usa) – Una costante dei film di fantascienza del secolo scorso era immaginare gli anni 2000 con un trasporto aereo consistente, con macchine volanti e città sviluppate in verticale. Così non è stato. Ma con un po’ di ritardo questa visione potrebbe diventare realtà grazie ai numerosi progetti di droni e velivoli per la mobilità aerea urbana. Al Ces 2020 sono stati mostrate le iniziative di Uber e di Bell. Uber si è avvalsa della collaborazione con Hyundai, che di recente ha investito davvero tanto nel segmento, qualcosa come 1,3 miliardi di euro solo nel 2019. Se i coreani si occuperanno della piattaforma hardware, Uber sarà responsabile dei servizi e organizzazione dei viaggi, così come anche per gli altri accordi con società come Aurora Flight Sciences del gruppo Boeing. Uber Air debutterà nel 2023 partendo naturalmente da aree di prova ... Leggi la notizia su wired

beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - ZDNet : CES 2020: Intel previews Tiger Lake mobile processors and discrete GPU - LuigiMo88498896 : CES 2020 – Arduino Portenta H7 in versione PRO -