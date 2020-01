Bonifiche nel napoletano: dalla Regione pressing sul Governo (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In relazione alla mancata proroga della struttura preposta alle Bonifiche delle discariche ex Resit ed altre nel Comune di Giugliano occorre chiarire che la Regione ha richiesto al Governo, fin dal novembre 2019, un’apposita norma che garantisse il prosieguo delle attività della struttura, istituita con norma statale, almeno fino al 31 dicembre 2020. Tale richiesta è stata inoltrata in occasione della conversione in legge del cosiddetto Decreto Clima n. 111 del 14 ottobre 2019. La richiesta della Regione è rimasta senza esito per ben tre volte: Decreto Clima, legge di stabilità per il 2020, Decreto mille proroghe. Questi sono i fatti. E’ fuori discussione l’impegno fattivo garantito dalla Regione in questi mesi per il completamento degli interventi di bonifica, oltre alla ex Resit, per le discariche Masseria del Pozzo e Novambiente, per ... Leggi la notizia su anteprima24

RitaamariaB : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Inchieste Nel poligono di Teulada il ministero della Difesa - quindi lo Stato - ha prima violato le leggi e po… - frencipod : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Inchieste Nel poligono di Teulada il ministero della Difesa - quindi lo Stato - ha prima violato le leggi e po… - Roberta67225038 : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Inchieste Nel poligono di Teulada il ministero della Difesa - quindi lo Stato - ha prima violato le leggi e po… -