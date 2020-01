Weinstein, parte il processo per stupro | Ecco cosa rischia il produttore (Di lunedì 6 gennaio 2020) Al via il processo per Weinstein, accusato di stupro su diverse donne. Il produttore cinematografico più potente di Hollywood rischia l’ergastolo. Americani pronti a restare incollati allo schermo parte davanti alla corte di Manhattan il processo ad Harvey Weinstein, accusato per stupro su diverse donne. L’uomo, ora 67enne, è stato in passato il produttore cinematografico … L'articolo Weinstein, parte il processo per stupro Ecco cosa rischia il produttore proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

