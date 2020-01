VIDEO Milan-Sampdoria 0-0 Highlights: gol e sintesi. Zlatan Ibrahimovic entra ma non regala il successo ai rossoneri (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nonostante l’ingresso di Ibrahimovic, avvenuto al 55′, il Milan non va oltre lo 0-0 con la Sampdoria ella diciottesima giornata della Serie A di calcio: ai rossoneri non basta l’arrivo dello svedese per cambiare l’inerzia di una gara a dir poco scialba. Grande entusiasmo al momento del riscaldamento dello svedese ed al suo ingresso sul terreno di gioco. Highlights Milan-Sampdoria 0-0 Ibrahimovic SI RISCALDA ميلان 0 × 0 سامبدوريا زلاتان ابراهيموفيتش يجري عمليات الاحماء <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f3a5.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

AntoVitiello : ???2 gennaio 2020: il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan. Ecco lo sbarco a Linate @MilanNewsit - tvdellosport : ???? #IBRA FINISCE KO! ?? Zlatan #Ibrahimovic è pronto al suo secondo debutto con la maglia del #Milan nel match con… - redazioneiene : La Uefa si congratula con il Milan, e il merito è anche un po' nostro! Abbiamo organizzato una partita fra i rosson… -