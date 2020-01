Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 08:10 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio partiamo dagli esteri Donald Trump torna a ribadire che se l’iran perché gli Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglie metti in guardia le truppe americane saranno costrette a lasciare l’iraq e le sanzioni saranno enormi Intanto i leader di Germania Francia e Gran Bretagna chiedono di tornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2015 e nel paese si prepara un nuovo corteo funebre memoria del generale Custer messo le mani dopo che ad agosto ci arriverai stata una marea umana anticipiamo la pagina dei Golden Globe 2020 nella 67a serata di assegnazione di Premia film serie tv sono 1917 C’era una volta Hollywood i protagonisti ottimo risultatoserie TV che conquistano 5 statuette 3 Chernobyl Fusion and The loudest Voice ritorniamo all’estero andiamo in ... Leggi la notizia su romadailynews

