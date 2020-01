Torino, rissa fuori dalla discoteca: un ragazzo finisce in ospedale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Federica Grippo Una rissa si è consumata nella notte tra il 3 e il 4 gennaio all'esterno della discoteca Pick-up di Torino: due ragazzi di 25 anni hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo di extracomunitari e uno dei due è finito in ospedale Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio si è verificata una violenta rissa all'esterno di una nota discoteca di Torino. Si tratta del Pick-up, un locale situato tra via Barge e via Di Nanni, dove sarebbe avvenuto uno scontro che ha coinvolto una dozzina di persone. Gli agenti del Commissariato San Paolo di Torino stanno al momento indagando sulla vicenda, ma stando a quanto si è appreso al momento, due giovani ragazzi italiani di 25 anni sarebbero stati pedinati e poi aggrediti da un gruppo di dieci extracomunitari. I due 25enni hanno infatti raccontato ai poliziotti di essere stati seguiti per alcuni metri fuori dalla ... Leggi la notizia su ilgiornale

