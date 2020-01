Tensione nel governo, potrebbe slittare il voto su Salvini per il caso Gregoretti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gennaio di fuoco per il governo Conte, potrebbe slittare anche il voto su Salvini per quanto riguarda il caso Gregoretti. Quello di gennaio sarà un mese di svolta per il governo: o si va avanti più forti e compatti di prima o il rischio è quello di andare al voto prima del previsto. La situazione è tesa tra le forze di maggioranza, e il momento di difficoltà è testimoniato dal fatto che potrebbe addirittura slittare il voto su Salvini per quanto riguarda il caso della Gregoretti. governo in difficoltà, potrebbe slittare il voto su Matteo Salvini sulla Gregoretti Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle vogliono mandare Matteo Salvini a processo. Italia Viva invece resta nel limbo dell’indecisione e potrebbe addirittura decidere di salvare il leader della Lega. Una mossa che potrebbe portare a una frattura insanabile nel Conte Bis. Fonte foto: ... Leggi la notizia su newsmondo

