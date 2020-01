Sarri Juventus, nessun dubbio sul mercato: le parole (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sarri Juventus mercato – Intervenuto nella conferenza stampa post-match contro il Cagliari Maurizio Sarri è stato chiaro sul mercato. Il tecnico elogia Paratici e risponde a tono alle domande dei giornalisti dopo la vittoria appena ottenuta. parole dirette, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni e suggestioni dell’ultimo minuto. Ecco quanto affermato dall’allenatore dei bianconeri sui possibili colpi in entrata. Sarri Juve: il tecnico è chiaro sul mercato Sarri schiva le domande della stampa e spezza una lancia a favore della dirigenza sul calciomercato. Il tecnico toscano ha fiducia nell’organico attuale, con anche una battuta spesa nei confronti di Paratici. Ecco quanto affermato in conferenza: “Gli pago una cena al direttore, mi ha tolto un mese di domande inutili. È una squadra difficile da migliorare, specialmente nella finestra di gennaio”. Leggi la notizia su juvedipendenza

