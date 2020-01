Paura per Luca Zingaretti, coinvolto in un incidente a Roma. Era sul suo scooter: cosa è successo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ore di Paura per i fan di Luca Zingaretti: il famoso protagonista del Commissario Montalbano, è rimasto coinvolto in un incidente mentre guidava uno scooter nella centralissima strada di Roma, Via Cola di Rienzo all’incrocio con Via Ezio, nel quartiere Prati. Il fatto è accaduto poco prima delle 15,00. Nulla di particolarmente grave per l’attore che, dalla sella della sua moto, è stato scaraventato a terra a seguito dell’impatto tra il suo scooter Kimko People ed un’autovettura Nissan Note. Luca Zingaretti, fratello del presidente della Regione Lazio Nicola e segretario del Pd, è in buone condizioni di salute tant’è che non è stato portato in ospedale ed ha deciso di tornare a casa in taxi. E’ stato lo stesso Zingaretti a chiamare per telefono i Vigili Urbani per la constatazione di quanto accaduto. Lo scooter ha riportato gravi danni. Il guidatore della Nissan è un uomo di 61 anni ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

