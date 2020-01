Moncini Benevento: è fatta. I dettagli dell’accordo con la Spal (Di lunedì 6 gennaio 2020) Moncini Benevento: sembra tutto definito per l’acquisto dell’attaccante della Spal. Ecco tutti i dettagli dell’accordo Il Benevento sta definendo un’operazione in entrata che potrebbe ulteriormente rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi: i campani sono in vetta alla Serie B, con 34 gol fatti in 19 gare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gabriele Moncini della Spal è vicinissimo al Benevento: 3 milioni più bonus il costo del cartellino dell’attaccante ex Cittadella, che ha messo a segno 15 gol tra campionato e playoff nello scorso campionato di B. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

