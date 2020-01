Mercato Napoli, c’è il sì di Gattuso al 2°acquisto. Il Mattino: più facile l’affare Koutris (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mercato Napoli, c’è il placet di Gattuso per Rodriguez ma la pista si complica. Per Il Mattino è più facile l’operazione Koutris con l’Olympiacos CalcioMercato Napoli – L’acquisto di Stanislav Lobotka per rinforzare il centrocampo è ormai vicino. Quindi si attende il colpo in difesa e in particolare sulla fascia mancina, al riguardo scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto si legge: CalcioMercato Napoli, aggiornamenti su Ricardo Rodriguez L’estate è lontana, però, serve puntellare centrocampo e difesa dove la coperta sembra assai corta. Sulla fascia sinistra Gattuso ha espresso il proprio gradimento per Rodriguez che però pretende spazio. Più facile l’operazione Koutris dell’Olympiacos, ma il Napoli ora è concentrato solo su quella che considera la priorità: il centrocampista. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ... Leggi la notizia su forzazzurri

