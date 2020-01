Mafia: Presidente Ars, ‘se Piersanti Mattarella non fosse stato ucciso il Sud sarebbe diverso’ (Di lunedì 6 gennaio 2020) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Se a Piersanti Mattarella fosse stato consentito di continuare la sua opera politica e amministrativa, probabilmente, il Meridione e la Sicilia non si troverebbero nelle attuali condizioni di isolamento sociale ed economico. Le Carte in Regola erano e sono la condizione preliminare per un ordinato sviluppo”. Lo ha detto Gianfranco Miccichè, Presidente dell’Ars intervenendo alla seduta solenne per ricordare Piersanti Mattarella alla presenza del Capo dello stato. “La consapevolezza del forte divario tra Sud e Nord gli consentì, per primo, di fiutare il pericolo che conteneva la proposta sulla costituzione della macro-regione della Padania, avanzata dal primo Presidente della Regione Emilia Romagna. ‘L’enorme forza sociale, economica e finanziaria come quella vagheggiata dal Presidente della Regione Emilia ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #6gennaio 1980 la #mafia uccide Piersanti #Mattarella. Era presidente della Regione #Sicilia.… - Tg3web : Quarant'anni dall'omicidio, per ordine della mafia, di Piersanti Mattarella durante il suo mandato di Presidente de… - nadbitti : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #6gennaio 1980 la #mafia uccide Piersanti #Mattarella. Era presidente della Regione #Sicilia. #Condividi… -