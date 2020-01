Lobotka Napoli: Garcia svela il motivo dell’esclusione con l’Osasuna (Di lunedì 6 gennaio 2020) Stanislav Lobotka sembra sempre più vicino al Napoli: lo slovacco non ha giocato contro l’Osasuna. Il tecnico spiega perchè Stanislav Lobotka sembra sempre più vicino al Napoli. Il centrocampista slovacco ieri è stato escluso dalla gara del Celta Vigo contro l’Osasuna. Garcia, tecnico degli spagnoli, chiarisce il motivo. «Lobotka mi ha detto che non era concentrato per questa partita e per questo non ha giocato oggi. Ho bisogno di gente concentrata, per questo l’ho escluso da questa partita. Non conosco il suo futuro e secondo me non lo conosce nemmeno lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - AlfredoPedulla : #Lobotka spettatore, neanche panchina. Countdown #Napoli e resistenza dalla vigilia di Natale. C’è di peggio ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa -