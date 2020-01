Gol Lukaku, progressione impressionante: Inter in vantaggio contro il Napoli [VIDEO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) GOL Lukaku – Si sta giocando l’ultimo match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la sfida tra Napoli ed Inter. I nerazzurri sono chiamati a rispondere alla Juventus che nel pomeriggio ha vinto nettamente contro il Cagliari, gli azzurri invece cercano continuità dopo il successo sul campo del Sassuolo. Nel primi minuti occasioni per il Napoli che però non riesce ad essere pericoloso, in particolar modo poco lucido Insigne. Al contrario è devastante Lukaku che parte in contropiede e porta in vantaggio la squadra di Antonio Conte. Inter momentaneamente in vataggio, Napoli chiamato alla risposta. In basso ecco il VIDEO con il gol di Lukaku. Napoli 0-1 Inter (Lukaku) What a goal – makes it look easy. pic.twitter.com/fyJqv44B3G — InterVids (@InterVids) January 6, 2020 L'articolo Gol Lukaku, progressione ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

