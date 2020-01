Crisi Iran-Usa, Conte: “Sì a missione dell’Ue per impedire la guerra” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il premier Giuseppe Conte si è detto preoccupato per i militari italiani che si trovano in Iran dopo che gli Usa hanno inasprito le tensioni con il Medio Oriente. L’uccisione del generale Soleimani, infatti, ha provocato un’escalation senza precedenti che potrebbe sfociare in conseguenze ben più serie. Secondo il Presidente del Consiglio, l’unica soluzione nell’immediato è quella di “evitare un’ulteriore escalation che rischierebbe di superate un punto di non ritorno”. L’obbiettivo attuale, dunque, è “promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità“. Conte sulla Crisi Iran-Usa Dopo l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani, la Crisi e la tensione tra Iran e Usa è salita alle stelle: il premier Conte è preoccupato. “La cautela in una situazione come ... Leggi la notizia su notizie

