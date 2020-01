Classifica 4 Trampolini 2020: Kubacki trionfa nella graduatoria finale davanti a Lindvik e Geiger (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ci si poteva aspettare un rimescolamento finale nelle prime posizioni alla luce dei soli 13.7 punti che dividevano il primo ed il quarto Classificato alla vigilia della tappa conclusiva di Bischofshofen, ma l’ultimo atto della Tournée dei 4 Trampolini 2020 ha congelato la top5 premiando la continuità del polacco Dawid Kubacki, vincitore a sorpresa della manifestazione. Si confermano sul podio il norvegese Marius Lindvik, secondo, ed il tedesco Karl Geiger, terzo, mentre il campione in carica Ryoyu Kobayashi delude le aspettative e rimane in quarta piazza davanti all’austriaco Stefan Kraft. Di seguito la Classifica finale della Tournée dei 4 Trampolini 2020. Classifica finale TOURNÈE 4 Trampolini 2020: 1. Dawid Kubacki (Polonia) 1131.6 2. Marius Lindvik (Norvegia) 1111.0 3. Karl Geiger (Germania) 1108.4 4. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 1096.0 5. Stefan Kraft (Austria) 1086.0 6. ... Leggi la notizia su oasport

andrea_pecchia : Classifica finale della tournée dei quattro trampolini ??: 1?? ???? Dawid #Kubacki 2?? ???? #Lindvik 3?? ???? #Geiger… - zazoomblog : Classifica Tournée 4 Trampolini 2020: Kubacki balza al comando davanti a Lindvik dopo Innsbruck - #Classifica… -