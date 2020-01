Centinaia di migliaia di persone ai funerali di Soleimani a Teheran, la folla chiede vendetta per la sua morte. Khamenei prega sulla bara – Le immagini (Di lunedì 6 gennaio 2020) La folla, giunta a Teheran per i funerali del generale iraniano Soleimani rimasto ucciso nel raid notturno a Baghdad portato avanti dagli Stati Uniti, chiede vendetta per la sua morte. In molti gridano slogan contro USA, Gran Bretagna e Israele sventolando non solo immagini di Soleimani ma anche del vice capo di Hash al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis. ورود پیکر سردار شهید #قاسم سیلمانی به دانشگاه تهران pic.twitter.com/HCJvB6wvmY— باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) January 6, 2020 Le salme del generale e delle quattro Guardie rivoluzionarie uccise insieme a lui sono arrivate a Teheran all’alba: si tratta di Shahroud Mozaffarinia, Vahid Zamanian, Hadi Taremi e Hossein Pour-Jafarinia. Tehran nu.Millioner af iranere deltager i begravelsen af Qassem Soleimani i Teheran nu. Forstå budskabet rigtigt, kære Jeppe! pic.twitter.com/zeyhJWJqPW— Ayad Heidari ... Leggi la notizia su open.online

