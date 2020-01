Calendario Europei Pallanuoto femminile 2020: orari, programma, tv, streaming e tabellone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si disputeranno a Budapest, in Ungheria, gli Europei 2020 di Pallanuoto femminile: il torneo scatterà domenica 12 per concludersi sabato 25 gennaio. Nella prima fase le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno direttamente ai quarti di finale. L’Italia nella prima fase affronterà nell’ordine Germania, Spagna, Olanda, Israele e Francia. Al momento l’unica certezza riguardo alla trasmissione delle gare è la diretta streaming in abbonamento su LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito il Calendario del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide. Calendario Europei Pallanuoto femminile BUDAPEST 2020 TORNEO femminile Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia 12 ... Leggi la notizia su oasport

