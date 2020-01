Brescia Lazio: Caicedo, Immobile e le difficoltà del secondo tempo (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Lazio ha faticato nel secondo tempo di Brescia. Tante combinazioni centrali che però non hanno dato frutti Caicedo e Immobile hanno confezionato l’ennesima vittoria della Lazio. Tuttavia, nonostante la superiorità numerica, la produzione offensiva è stata problematica. Contro un Brescia molto passivo, la Lazio cercava di attaccare con combinazioni centrali di prima. I giocatori erano vicinissimi tra di loro, in spazi molto stretti. Si vede nella slide sopra: Correa, Immobile e Caicedo in un fazzoletto di terra. Tuttavia, gli scambi palla a terra hanno funzionato poco, inoltre causavano pericolose ripartenze del Brescia quando si recuperava palla. Non a caso, si è segnato quando si è giocato in modo più diretto, lanciando lungo per Milinkovic-Savic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

