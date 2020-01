Brad Pitt e Jennifer Aniston, colpo di scena: cosa sta succedendo tra gli ex (Di lunedì 6 gennaio 2020) Inseparabili: così li hanno definiti i giornalisti che hanno seguito passo dopo passo Jennifer Aniston e Brad Pitt in occasione della cerimonia del Golden Globes dove entrambi erano ospiti e osservati speciali in quanto ex, single e in rapporti tanto buoni da far pensare al ritorno di fiamma. Le minestre riscaldate funzionano E se davvero … L'articolo Brad Pitt e Jennifer Aniston, colpo di scena: cosa sta succedendo tra gli ex proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

