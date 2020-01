SHAMELESS - Episodio 10x09: Le ragioni di un gesto (Di domenica 5 gennaio 2020) Nuovo Episodio di SHAMELESS: riuscirà a risollevare l'andamento di questa stagione?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Ian e Mickey sospettano l'uno dell'altro a proposito dell'omicidio di Paula. Per avere "l'immunità coniugale" decidono di sposarsi, ma i tempi non sono ancora maturi.Lip e Tami ritrovano la serenità e affidano Fred a zia Oopie, una vecchietta un po' stravagante ma dall'aspetto buono.Liam mette in atto tutte le sue abilità nelle vesti di manager di Todd, facendolo pure diventare popolare sui social.Con una scusa, Faye porta Frank a casa sua, lo narcotizza e lo ammanetta al letto. L'uomo non ricorda che, da giovane, fu la causa dell'arresto del fidanzato della donna, cosa che rovinò le vite di entrambi. Faye è decisa a vendicarsi.Debbie valuta se farsi mantenere da Claudia, donna ricca e facoltosa, conosciuta per caso.Kev e V investono $ 825 ricevuti dal fisco in ... Leggi la notizia su lostinaflashforward

