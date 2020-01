LIVE Roma-Torino 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: si parte all’Olimpico! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 3′ Sirigu! il portiere granata salva in tuffo su una deviazione derivata da un tiro di Zaniolo da fuori area. 1′ Inizia la partita! 20.43 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre, fischio d’inizio a breve. 20.40 Lo stadio Olimpico è pronto, il pubblico aspetta l’ingresso in campo delle due squadre. 20.37 In tre delle ultime quattro partite di campionato contro il Torino, la Roma ha mantenuto la porta inviolata. 20.34 In tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Torino, la Roma ha vinto. In questo parziale i giallorossi hanno sempre realizzato almeno due gol (27 totali, 3 di media a match). E’ la Serie in corso di successi interni più lunga contro una singola avversaria nella competizione. 20.31 In Serie A, la Roma è la squadra contro cui il Torino ha ... Leggi la notizia su oasport

romatv : Si riparte con la prima gara del 2?0?2?0? e, come da tradizione, è tempo di buoni propositi ?? Quali dovrebbero ess… - zazoomblog : LIVE Roma-Torino Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Ola Aina sostituisce l’infortunato Ansaldi nei granata - #Roma-To… - forzaroma : 3' - Prima occasione per la Roma! Pellegrini e Dzeko lavorano un pallone sulla trequarti, poi al limite calcia Zani… -