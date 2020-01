Libia | alta tensione dopo il raid aereo di Haftar Di Maio in missione in Egitto

Guerra in Libia - l'intervento turco a fianco di Tripoli fa saltare il piano di Di Maio : Il governo nazionale libico di Al Serraj giustifica l'accordo militare con la Turchia per "riequilibrare" il conflitto che...

La Libia sta per saltare. Più di 700mila migranti in fuga. Di Maio : non sono tutti diretti in Europa. Tripoli però è fuori controllo e il rischio c’è : Sull’altra sponda del Mediterraneo c’è una bomba innescata. Una bomba umanitaria pronta ad esplodere e a mandare in frantumi i fragili accordi che, su input dell’Italia, iniziano ad essere stretti in Europa per far fronte al problema dei migranti. Come ha specificato ieri, parlando davanti alla Commissione Schengen, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, al momento sono infatti 700mila le persone fuggite dai loro Paesi e presenti in Libia. Un ...

Malta - 3 migranti in carcere da 7 mesi : accusati di aver dirottato una nave per non tornare in Libia : Sono un ivoriano di 15 anni e due guineani di 16 e 19 anni i tre adolescenti che lo scorso marzo sono stati arrestati a Malta dopo aver dirottato la nave che li aveva soccorsi, il mercantile El Hibu, affinché non facesse ritorno in Libia, dove li attendevano violenza e sopprusi. Oggi dovrebbe continuare l'udienza: Amnesty International si è detta preoccupata per quanto riguarda la gravità delle accuse formulate nei confronti dei tre ...

Migranti - "accordo segreto tra Malta e la Libia" : Il 'Times of Malta' ha pubblicato oggi uno scoop giornalistico che pone in grossa difficoltà il Governo di Malta agli occhi dell'Europa e del mondo. Secondo le fonti del giornale maltese, il Governo avrebbe segretamente negoziato con le autorità libiche allo scopo di porre un freno alle ondate migratorie. L'accordo sarebbe stato perfezionato tra le Forze Armate maltesi e la sedicente Guardia Costiera libica, con l'obiettivo di coordinare gli ...

Migranti - patto segreto Libia-Malta? : 15.32 Ci sarebbe un accordo segreto tra Malta e Libia per un coordinamento tra le forze armate maltesi (Afm) e la guardia costiera libica. Quest'ultima intercetterebbe le imbarcazioni dei Migranti,su indicazioni dell'Afm, e li riporterebbe in Libia.Lo scrive il Times of Malta La ong Alarm Phone denuncia l'intesa, che "impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra e viola le convenzioni internazionali per i diritti umani".Un portavoce ...

Patto segreto tra Malta e Guardia costiera libica per riportare i migranti in Libia : La Ong Alarm Phone su Twitter denuncia un’intesa che «impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra e viola le convenzioni internazionali per i diritti umani»