Lazio vittoria record, Roma cade col Torino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Aspettando Ibrahimovic. Mentre nella sua Malmoe gli ex tifosi delusi abbattono la statua di Zlatan, la serie A che riprende dopo la pausa natalizia aggiunge un pizzico di sale svedese ai tanti spunti. Riparte la corsa scudetto Juve-Inter: i bianconeri sono impegnati domani in casa col Cagliari con la voglia di "imparare dagli errori" - come dice Sarri dopo il ko in SuperCoppa -, Conte a Napoli assicura di poter schierare una squadra con la stessa fame di prima della vacanze ma teme la grinta di Gattuso. Intanto gioca la Lazio, ed e' nona meraviglia. In casa Brescia, al gol di Balotelli risponde un doppio Immobile ed e' il successo numero 9 di fila in campionato come la sequenza record di Sven Goran Eriksson nel '99, nel campionato che precedette lo scudetto. Un presagio beneaugurante, in casa Lazio dove da domani si festeggiano i 120 anni dalla nascita del club.Ancor piu' ... Leggi la notizia su ilfogliettone

