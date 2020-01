Incidente per Luca Zingaretti, l’attore investito da un’auto mentre era sul suo scooter (Di domenica 5 gennaio 2020) E’ iniziato non benissimo l’anno per Luca Zingaretti che oggi è stato investito da un’auto mentre era a bordo del suo scooter. Per fortuna l’Incidente non ha causato alcun danno all’attore, nessuna conseguenza a lui ma solo al suo scooter. Nessuno si è fatto male ma la notizia dell’Incidente avvenuto in pieno centro a Roma è stata subito riportata da tutti. A investire Zingaretti poco prima delle 15:00 di oggi un uomo di 61 anni alla guida di una Nissan Note; l’uomo si è subito fermato per prestare soccorso. E’ stato lo stesso attore a chiamare al telefono i vigili urbani per la constatazione dell’accaduto. Attimi di apprensione per l’amato Commissario Montalbano sbalzato a terra dall’impatto con l’automobile ma nessuna conseguenza di rilievo dall’Incidente. Danni solo allo scooter, Zingaretti sta bene. Luca Zingaretti investito DOLORANTE MA SUBITO E’ TORNATO A CASA Non c’è stato ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

