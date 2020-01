Gravissimo lutto per Massimo Giletti: la grave perdita per il conduttore di Non è l’Arena [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) grave lutto per Massimo Giletti: è morto il padre Emilio Qualche ora fa Massimo Giletti e la sua famiglia è stata colpita da un Gravissimo lutto. Purtroppo è venuto a mancare il signor Emilio, padre del conduttore di Non è l’Arena. Il decesso è avvenuto nella mattinata di sabato 4 gennaio 2020 presso l’ospedale di Novara dove l’anziano uomo era ricoverato da qualche giorno. Quest’ultimo aveva 90 anni ed era conosciuta in tutta la provincia di Biella non solo per il mestiere del figlio ma anche per la Giletti Spa. Si tratta di un’azienda a Trivero che si occupa della produzione di filati. Una società che è stata fondata nel 1800 e negli anni si è adeguata ed evoluta con nuovi macchinari e estendendo la loro fabbrica. Chi era Emilio Giletti? Da pilota a grande imprenditore di filati Il signor Emilio Giletti padre del giornalista Massimo, era popolare e ... Leggi la notizia su kontrokultura

