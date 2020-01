Classifica Tour de Ski 2020: doppietta russa con Alexander Bolshunov davanti a Sergey Ustiugov (Di domenica 5 gennaio 2020) La settima ed ultima tappa del Tour de Ski 2020, andata in scena oggi in Val di Fiemme, ha visto la vittoria del norvegese Simen Krueger nella 10 km tl mass start di sci di fondo che prevedeva la scalata finale del Cermis. Alexander Bolshunov è arrivato terzo, ma ha portato a casa la vittoria finale nella graduatoria davanti al connazionale Sergey Ustiugov. Terza piazza per il norvegese Johannes Klaebo. Tra gli azzurri il migliore è Giandomenico Salvadori, 29°, mentre si Classifica 45° Mikael Abram, infine giunge 51° Maicol Rastelli. Classifica FINALE Tour DE SKI 2020 1 Bolshunov Alexander RUS 2:58:18.1 2 USTIUGOV Sergey RUS +27.3 3 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR +1:09.0 4 ROETHE Sjur NOR +1:51.6 5 KRUEGER Simen Hegstad NOR +2:53.7 6 GOLBERG Paal NOR +2:55.7 7 COLOGNA Dario SUI +3:08.7 8 MELNICHENKO Andrey RUS +3:17.5 9 MALTSEV Artem RUS +3:32.8 10 NISKANEN Iivo FIN +3:39.2 29 ... Leggi la notizia su oasport

