Calciomercato Inter, Lampard apre all’addio di Giroud al Chelsea (Di domenica 5 gennaio 2020) Nuovo arrivo in casa Inter? L’assist di Lampard per l’approdo di Giroud in nerazzurro: le ultime sul Calciomercato del club milanese Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK della possibile partenza di Olivier Giroud. Il giocatore francese è un obiettivo di Calciomercato dell’Inter. «Non ci sono aggiornamenti su Ollie, ma ho parlato con lui. Se tutto rimarrà così è una possibilità che dobbiamo considerare. Ma solo se saranno coperte le basi minime necessarie». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

