Balotelli, la risposta ai cori contro: «Laziali presenti vergognatevi». Per gli insulti l’arbitro aveva fermato la partita (Di domenica 5 gennaio 2020) «Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi». Lo ha scritto Mario Balotelli in un post su Instagram. L’attaccante del Brescia ha anche aggiunto #saynotoracism«. Alla mezz’ora del primo tempo di Brescia-Lazio, a gioco fermo per un fallo, il giocatore aveva richiamato l’attenzione dell’arbitro per i cori offensivi che stava ricevendo. COSA È SUCCESSO. Bersaglio di cori offensivi («Balotelli figlio di…»), alla mezz’ora della partita contro la Lazio, l’attaccante del Brescia Mario Balotelli ha richiamato l’attenzione dell’arbitro per segnalare il comportamento degli oltre 1.500 tifosi della Lazio. Si è visto il labiale del giocatore che all’arbitro ha detto: «È la seconda volta». Manganiello ha risposto: «Ora ci penso io», e per qualche istante l’arbitro ha sospeso la gara. L’attaccante del Brescia è stato ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

