Tragedia in una casa di riposo: l’incendio causa due morti (Di sabato 4 gennaio 2020) Tragedia in una casa di riposo: un incendio ha causato la morte di due persone. Altre quattro sono state salvate dal rogo. Due persone hanno perso la vita in un incendio divampato in una casa di riposo di Carinola, in provincia di Caserta. L’intervento dei Vigili del fuoco, provenienti dal comando della città campana e … L'articolo Tragedia in una casa di riposo: l’incendio causa due morti proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

