Massimo Giletti | grave lutto per il conduttore televisivo

Brutta notizia in casa Giletti al risveglio questa mattina. grave lutto per il conduttore Massimo: suo padre, Emilio, è morto all'età di 90 anni Brutta notizia al risveglio questa mattina in casa Giletti. Il padre del noto conduttore televisivo Massimo Giletti, Emilio, è morto all'età di 90 anni dopo le ultime ore trascorse in ospedale

