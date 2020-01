Massimo Giletti, grave lutto per il conduttore: è morto il padre (Di sabato 4 gennaio 2020) È morto il padre di Massimo Giletti: grave lutto per il conduttore di Non è l’Arena A pochi giorni dall’inizio del 2020 un grave lutto ha colpito Massimo Giletti e tutta la sua famiglia. È venuto infatti a mancare – per cause del tutto naturali – il padre del conduttore di Non è l’Arena. Emilio … L'articolo Massimo Giletti, grave lutto per il conduttore: è morto il padre proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Corriere : Addio al padre di Massimo Giletti, aveva un’industria tessile - myrtamerlino : In certi momenti è impossibile trovare le parole giuste perché, semplicemente, non ce ne sono. Al mio amico Massim… - repubblica : Lutto nell'imprenditoria biellese, è morto il padre del presentatore tv Massimo Giletti -