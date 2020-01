LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni in semifinale! Attesa per Brocard, più tardi Pellegrino, Rastelli e Zelger (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Spazio ora al terzo quarto di finale; il prossimo sarà quello con Elisa Brocard impegnata 11.33 Passa con assoluta facilità Jacobsen davanti a Bjornsen, tempi nettamente più alti (nell’ordine del 3’06″4) rispetto alla prima semifinale e dunque i tempi di ripescaggio restano uguali 11.30 Prende il via il secondo quarto di finale! 11.29 I tempi di ripescaggio esatti sono 3’03″24 e 3’04″16 11.28 Scardoni IN semifinale! Finalmente, è anche il caso di dire! 3’02″9 per Diggins e 3’03” per l’azzurra, poi Nepryaeva e Johaug con 3’03″2 e 3’04″1, tempi di ripescaggio 11.26 A metà gara Scardoni è davanti, sta tirando davanti a Diggins e Johaug, con Nepryaeva quarta 11:24 Con un leggero anticipo di qualche secondo ha preso il via il primo quarto ... Leggi la notizia su oasport

