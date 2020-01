Letizia di Spagna, la Principessa Leonor le copia il look. Ed eredita il suo fascino (Di domenica 5 gennaio 2020) La Principessina Leonor è stata avvistata a Madrid mentre faceva una passeggiata insieme a sua madre, Letizia di Spagna e a papà Filippo. Ai più attenti non è sfuggito un particolare molto interessante, la futura regina indossava infatti lo stesso cappotto di sua madre. Che il fascino indiscusso della piccola Leonor fosse sotto gli occhi di tutti era evidente, ma vederla indossare un capo d’abbigliamento uguale a quello di mamma Letizia ha fatto scattare inevitabilmente un confronto tra madre e figlia. Né vincitori né vinti, Leonor assomiglia inconfondibilmente alla Regina consorte ed è da lei che ha ereditato classe e eleganza che contraddistinguono il suo aspetto e i suoi atteggiamenti regali. Capelli biondi e occhia azzurrissimi sono i tratti distintivi della futura Regina di Spagna che, nonostante la giovane età, non sbaglia un colpo. Anche i suoi gesti più spontanei, tipici della ... Leggi la notizia su dilei

