Incidenti: auto contro camion su Palermo-Messina, morto anche figlio vittima (Di sabato 4 gennaio 2020) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Non ce l'ha fatta Giuseppe Nicoletti, il giovane di 38 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente del 30 dicembre sull'autostrada Palermo-Messina, all'altezza di Cefalù, in cui aveva perso la vita il padre Vincenzo, 75 anni. La commissione medico legale arrivata a Ce Leggi la notizia su liberoquotidiano

calendaschese : la tecnologia sarà anche comoda , ma per la sicurezza c'è da aspettare .. - Freccia001 : A Oslo un solo morto per incidenti stradali nel 2019 grazie a piste ciclabili e stop alle auto - info88594448 : A Oslo un solo morto per incidenti stradali nel 2019 grazie a piste ciclabili e stop alle auto -