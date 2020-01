Il film di Zalone lascia un retrogusto amaro che lo spettatore non sa (o non vuole) spiegarsi (Di sabato 4 gennaio 2020) Mentre su tutti i profili di Facebook ci si azzuffa sul nuovo film di Checco Zalone, folle oceaniche fatte di amici e famigliole felici si recano al cinema salvandone l’economia sempre più traballante. Anche noi abbiamo rimpinguato le casse del nostro ed abbiamo finalmente visto “Tolo Tolo” una commedia in cui si sorride castigando mores. Un giovane-adulto pugliese di Spinazzola – Pierfrancesco “Checco” Zalone (sigh, indovinate interpretato da chi?) – apre un ristorante Sushi nella patria della salsiccia, Spinazzola nelle Murgie: è chiaro che la cosa non può finire bene e rifiutato il reddito di cittadinanza viene inseguito dai parenti finanziatori, dalle due ex mogli e dalle more dello Stato italiano. Decide di andare in Africa allora per fare il cameriere in un Resort: ma qui è ancora perseguitato da creditori e parenti, ma anche dalle squadre della morte che uccidono ... Leggi la notizia su ilnapolista

