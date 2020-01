Guendalina Tavassi Instagram, sensuale in spiaggia: «Lato B da applausi!» (Di sabato 4 gennaio 2020) La bellissima Guendalina Tavassi si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 11. Da dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la sua carriera non si è più fermata. Inoltre ad essere una nota opinionista Tv, l’ex gieffina è anche un’influencer. Su Instagram Guendalina Tavassi ha oltre 900 mila followers, che ogni giorno seguono le sue avventura. Questa volta la showgirl attraverso le sue foto ha portato i suoi ammiratori a Dubai. Poche ore fa ha postato una sua foto in bikini decisamente “bollente”. La posa provocante mette in bella mostra il suo Lato B, mandando così fuori di testa tutti quanti. Leggi anche –> Guendalina Tavassi figlia: «Mio padre non usa violenza, piuttosto guarda le persone che hai accanto» Guendalina Tavassi Instagram: sensuale in spiaggia La bellissima Guendalina ... Leggi la notizia su urbanpost

Noovyis : (Guendalina Tavassi in bikini, lato B esplosivo: “Due montagne sul mare!”) Playhitmusic - - angelo012004215 : @GrandeFratello Perché non una Guendalina Tavassi? - antoniomaione13 : @trash_italiano Dove sono Guendalina Tavassi e Floriana Secondi? -