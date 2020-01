Giulia De Lellis dopo il furto che l’ha lasciata “in mutande”: il messaggio (Di sabato 4 gennaio 2020) Non è stato un Natale bellissimo per l’influencer Giulia De Lellis. La giovane ha infatti subito un furto che l’aveva lasciata “in mutande” ed aveva commentato così sui social il brutto episodio: “A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa. Mi hanno fatto veramente male. E poi perché volendo o no sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi, per tutelarmi. Per forza di cose eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi che mi sposto da una parte all’altra”. Ed aveva aggiunto: “Sennò a questi pezzi di mer..a gliela serviamo su un piatto d’argento. Vedrete da parte mia un po’ meno, anche se involontariamente qualcosa si vedrà. Dovrò stare un attimino più attenta, visto che sono stata veramente fregata pesantemente. Sono stata davvero di mer…a”. Adesso sta finalmente tornando il sereno e l’ex protagonista di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

AtomicaCola : allora ho bloccato tutte le influencer a partire da giulia da lellis a camihawke, basta con questa gente disoccupat… - MCarabbaggio : “D’ora in poi eviterò di condividere dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Bisogna assolutamente… - mignoloeprof : Se ridete siete cattivi. -