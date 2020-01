Classifica Tour de Ski femminile 2020: Therese Johaug resiste dopo la sesta tappa in Val di Fiemme. Jacobsen a 3″, quattro in 23″ (Di sabato 4 gennaio 2020) Therese Johaug, in un modo o nell’altro, con l’undicesimo posto complessivo nella sprint della Val di Fiemme a tecnica classica, resta al comando. Tre i secondi di vantaggio per la norvegese sulla connazionale Astrid Uhrenholdt Jacobsen, che si è presa il rango di rivale numero uno assieme alla russa Natalia Nepryaeva, molto sfortunata in finale con la rottura di un bastoncino che ne ha impedito un maggior recupero (e forse non solo quello). Saranno in quattro a lottare per la vittoria, in un finale esaltante, mentre Lampic, padrona delle sprint, è settima. Classifica Tour DE SKI femminile dopo LA sesta tappa 1 Johaug Therese NOR 1:53:57 2 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR +0:03 3 NEPRYAEVA Natalia RUS +0:14 4 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR +0:23 5 WENG Heidi NOR +0:47 6 ANDEON Ebba SWE +1:07 7 LAMPIC Anamarija SLO +1:54 8 MAUBET BJORNSEN Sadie USA +1:58 9 WENG Tiril Udnes ... Leggi la notizia su oasport

