Alle radici di un mito Il Jimi Hendrix nascosto si riscopre più funk negli show del Fillmore - (Di sabato 4 gennaio 2020) Antonio Lodetti Il chitarrista suonò mezzo secolo fa quattro concerti a New York Stava cercando un nuovo suono ma pochi mesi dopo trovò la morte La famiglia di Jimi Hendrix farà anche i soldi con «il caro estinto» ma sta comunque facendo un lavoro esegetico di grande valore, come dimostra questo cofanetto di cinque cd Songs For Groovy Children. The Fillmore Easts Concerts che riprende quattro fondamentali concerti del chitarrista con la Band of Gypsys. Dopo lo scioglimento degli Experience e la gloriosa performance di Woodstock con il colorito ensemble dei Gypsy Sun and Rainbows, Jimi era alla ricerca di qualcosa di nuovo, che affondasse maggiormente le radici nel funk, nel soul e nella musica nera. «Sento i colori e i suoni dei miei avi che mi chiamano», disse in un momento particolarmente ispirato. Senza naturalmente abbandonare il rock né le evoluzioni chitarristiche a ... Leggi la notizia su ilgiornale

