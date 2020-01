Albero sul posto disabili a Sarzana: l’assessore leghista non si scusa e fa di peggio (Di sabato 4 gennaio 2020) Nel comune di Sarzana un Albero di Natale viene parcheggiato sul posto riservato alle persone con disabilità. Dopo la segnalazione della Onlus #Vorreiprendereiltreno, che ha cercato di risolvere il problema, l'assessore Stefano Torri (Lega) parla di "speculazione" senza ammettere l'evidente sbaglio. Leggi la notizia su fanpage

govi47 : #Scrivodipoesia Con Neruda ... Come un gran tempesta noi scuotemmo l’albero della vita fino alle più occulte fibre… - DFMNicoletti : _Non ho bisogno di una stella cometa sul mio albero. Ho già in cielo la stella che brilla su di me. I don't need a… - umbriandream : RT @UmbriaTourism: Ve lo sareste immaginato così suggestivo l' #albero di Natale su acqua realizzato sul #Trasimeno?! Fino al 6 gennaio pot… -