Accoltellarono 14enne in un centro commerciale. Fermati tre minorenni (Di sabato 4 gennaio 2020) I tre responsabili dell’accoltellamento dello scorso 8 dicembre ai danni di un 14enne sono stati Fermati dalle forze dell’ordine. I carabinieri di Nola, che hanno condotto le indagini assieme alla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, sono riusciti ad individuare due ragazzi di 15 anni e uno di 16: sono loro i presunti … L'articolo Accoltellarono 14enne in un centro commerciale. Fermati tre minorenni NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

SalvatoreRapi18 : Nola. Accoltellarono 14enne in un parcheggio, arrestati tre minorenni - larampait : (VIDEO) Accoltellarono 14enne nel parcheggio del #VulcanoBuono: fermati tre minori - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Accoltellarono 14enne nel parcheggio del 'Vulcano buono'. Fermati tre minori -