A 57 anni decide di cambiare vita, non riusciva a vivere perché pesava 127 chili riesce a perdere 50 chili ed è irriconoscibile (Di sabato 4 gennaio 2020) Sappiamo tutti che un’alimentazione sana è alla base di una buona salute, per cui dovremmo essere attenti agli eccessi alimentari ed alle abitudini scorrette per far si che il nostro corpo sia efficiente e non incorra in gravi patologie. Ed è quello che deve aver pensato Peter Dunsmuir, un 57enne di Glasgow, ormai allo stremo per una vita vissuta con l’affanno ed il disagio dei suoi 127 chili. Peter era arrivato ad un punto di non ritorno e la sua vita quotidiana era complicata da tutto quel peso che gli impediva le normali attività: non riusciva a salire le scale, tantomeno a prendere in braccio i suoi nipotini, Rachel e Peter di 11 e 1 anno. Nessuna compagnia aerea aveva sedili adeguati per poter contenere il suo peso per cui Peter non poteva neanche viaggiare, ma ciò che è peggio e che doveva combattere con il diabete di tipo 2, intervenuto a causa dell’alimentazione ... Leggi la notizia su baritalianews

gbrera : @BorgonzoniPres @TytoAlb82433730 Io ho ormai 75 anni, lavoro ancora per mia scelta e sono totalmente d’accordo con… - brongosalvatore : RT @InEsplorazione: Ogni volta che il camicia verde twitta, un giovane Italiano decide di emigrare. Entrato in politica 4 anni prima di Ber… -