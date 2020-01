Un posto al sole, spoiler 6 gennaio 2020: Serena costretta a intervenire (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gli spoiler di Un posto al sole della puntata in onda lunedì 6 gennaio rivelano che assisteremo ad una svolta significativa nella vita di Filippo e Serena. La Cirillo sarà messa di fronte ad un bivio e sceglierà necessariamente di intervenire. Rivedremo i nostri amici del Caffè Vulcano ma anche Carla e Mia. Il rapporto tra padre e figlia procederà a gonfie vele. Vittorio, invece, sarà parecchio in agitazione e sentirà la mancanza di Alex. Infine, in UPAS si parlerà della tensione tra Otello e Renato, questa volta toccherà a Raffaele far riappacificare i due uomini. Anticipazioni Un posto al sole, spoiler del 6 gennaio Filippo, con il suo modo strano di comportarsi, finirà per insospettire sua moglie Serena. Quest’ultima, incomincerà a capire che il marito le sta nascondendo qualcosa e deciderà di darsi una mossa. Ed ecco che nella puntata di lunedì 6 gennaio, la Cirillo ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Un posto al sole, spoiler 6 gennaio 2020: Serena costretta a intervenire - - mo_giaco : RT @mgian85: Milano è al secondo posto per furti con strappo, al primo per furti con destrezza, al primo per furti nei negozi, all'undicesi… - Elisabe94838092 : RT @mgian85: Milano è al secondo posto per furti con strappo, al primo per furti con destrezza, al primo per furti nei negozi, all'undicesi… -