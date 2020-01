Udine, scivola in un dirupo in montagna: muore donna di 53 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna friulana di 53 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio dopo essere caduta e precipitata in una zona impervia mentre percorreva un sentiero in montagna nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine. Stando alle prime informazioni la donna stava rientrando insieme a tre compagni di gita da un'escursione al Bivacco Cimenti Floreanini. Leggi la notizia su fanpage

diariodiudine : Va a passeggiare sull'argine del Tagliamento, scivola e muore -