Udine, 30enne denuncia: “Sono stata violentata in strada a Capodanno” (Di venerdì 3 gennaio 2020) La denuncia di una trentenne alla polizia. Sul caso indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno accertando la vicenda e cercando di risalire all’identità dell’aggressore. I fatti sarebbero avvenuti intorno alla mezzanotte e mezza di Capodanno tra piazza Primo Maggio e piazza San Giovanni. violentata a Capodanno nel centro di Udine. A denunciarlo alla Polizia è stata una ragazza di 30 anni che ha raccontato di essere salita sul primo tratto della rampa di accesso al castello, in piazza Primo Maggio, per scattare qualche foto della piazza in festa. Qui un uomo l’avrebbe aggredita e avrebbe abusato di lei. La donna è poi riuscita a prendere il telefono per cercare di chiamare i soccorsi mettendo in fuga l’uomo. La polizia ha subito avviato le indagini con la Squadra Mobile per accertare la veridicità della presunta vittima e risalire ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Udine, 30enne denuncia: “Sono stata violentata in strada a Capodanno” - MattFiliBusto : RT @CrisPC47836812: Udine, 30enne denuncia: violentata in strada a Capodanno Chissà chi dovremo ringraziare per questo... una mezza idea gi… - infoitinterno : Udine, 30enne violentata in strada a Capodanno -