Tragedia in Francia, attaccante del Guingamp perde la vita in un incidente (Di sabato 4 gennaio 2020) Un attaccante del Guingamp è morto in un incidente. Nathael Julan stava rientrando a casa quando ha perso il controllo della propria vettura. Guingamp (Francia) – Tragedia in Francia. L’attaccante del Guingamp è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio 2020. Secondo una prima ricostruzione, il giovane classe 1996 stava rientrando a casa dagli allenamenti quando ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Immediata la chiamata ai soccorsi ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare la morte della punta. La notizia è stata confermata anche dallo stessa squadra transalpina con una breve nota: “Il club ha avuto l’immenso dolore di apprendere, questo pomeriggio, la morte del suo giocatore Nathael Julan. In questo tragico giorno, tutti i membri del clb si uniscono per inviare le loro tristi condoglianze ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Tragedia in Francia, attaccante del Guingamp perde la vita in un incidente - bizcommunityit : LETTERA Roma, la tragedia di corso Francia -