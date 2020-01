Sci alpino, calendario gare 4-5 gennaio: orari, canali tv, streaming e programma slalom Zagabria (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino riparte da Zagabria dopo la piccola sosta per il Capodanno, si ricomincia nel weekend del 4-5 gennaio con due slalom nella località croata: ad aprire le danze saranno le donne nella giornata di sabato 4 gennaio, il giorno successivo toccherà agli uomini sempre su questo storico pendio della capitale della Croazia. Il norvegese Henrik Kristoffersen partirà con tutti i favori del pronostico e vuole raccogliere punti importanti in ottica classifica generale, lo scandinavo dovrà stare attento soprattutto allo svedese Andre Myhrer, ai francesi Alexis Pinturault e Clement Noel, allo svizzero Daniel Yule mentre l’Italia punterà in particolar modo su Stefano Gross, Manfred Moelgg e Alex Vinatzer. Nessuna sembra invece in grado di battere Mikaela Shiffrin, la statunitense ha una marcia in più ma dorà comunque stare attente a diverse avversarie tra ... Leggi la notizia su oasport

