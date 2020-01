Roma, Petrachi sul mercato: «Kalinic non è in vendita» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato al sito ufficiale giallorosso: le parole del dirigente Gianluca Petrachi è stato protagonista di una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale della Roma. Argomento principale? Ovviamente il calciomercato. Queste le parole del direttore sportivo giallorosso. mercato – «Credo che il mercato di gennaio sia sempre di riparazione e non di rivoluzione. Non è semplice. In questa stagione, in un momento di grande emergenza, ci siamo guardati attorno per cercare qualche svincolato, ma era un momento delicato e ci mancava solo che mi mettessi gli scarpini io a cinquant’anni. È difficile migliorare la nostra rosa in questa fase». GRUPPO – «Noi crediamo moltissimo nel nostro gruppo. E credo che a gennaio ci saranno pochi movimenti. Poi se qualcuno, poco contento, vuole cercarsi qualche chance per andare a giocare da ... Leggi la notizia su calcionews24

