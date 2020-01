Papa Francesco, schiaffi e scuse: ecco perché oggi è più vulnerabile (Di venerdì 3 gennaio 2020) CITTÀ DEL VATICANO L?episodio del giorno di San Silvestro a San Pietro - in cui si vede il Papa assestare due schiaffi (a Roma si direbbe due ?pizze?) sul dorso della mano di... Leggi la notizia su ilmessaggero

Pontifex_it : Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cam… - Pontifex_it : Invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a… - trash_italiano : Papa Francesco in un momento qualunque. -